POL-PDMY: Pressemeldung PI Bad Neuenahr-Ahrweiler - Wochenende 22.-24.03.2019

Bad Neuenahr- Mit gestohlenem PKW verunfallt

Am Sonntagmorgen, gegen 08:15 Uhr, wurde der Polizei Ahrweiler durch eine aufmerksame Zeugin ein verunfallter PKW im Tiefkreisel Unter den Ulmen ("Kreisverkehr Erdbeerfeld") gemeldet. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen grau-blauen Ford Mondeo Kombi mit AW-Kennzeichen handelte, welcher bereits am Vorabend durch den Eigentümer als gestohlen gemeldet worden war. Der noch derzeit unbekannte Täter hatte das, im Tatzeitraum in der Göppinger Straße im Ortsteil Heimersheim geparkte, Fahrzeug am Samstag zwischen ca. 15:00 Uhr und 21:00 Uhr entwendet, war offenbar hiermit anschließend verunfallt und danach fußläufig geflüchtet. Am PKW entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin wurden Bäumen und Buschwerk im Bereich der Unfallstelle ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 7000 Euro belaufen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Ahrweiler unter der Telefonnummer 02641/974-0 mitzuteilen.

Altenahr - Die Zeche nicht gezahlt und Polizisten beleidigt

Am Samstagabend wurden die Beamten der Ahrweiler Dienstelle in ein Altenahrer Hotel in der Brückenstraße gerufen, da es hier zu erheblichen Streitigkeiten aufgrund einer ausstehenden Restaurantrechnung gekommen war. Nach Bestellung von Speisen und Getränken, waren die beiden betreffenden Gäste, ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen, nicht bereit die Rechnung zu begleichen. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme beschimpfte die 60-jährige Frau die Polizeibeamten unter anderem als "Wichser", was die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Beleidigung gegen sie zur Folge hatte.

