POL-MA: Heidelberg: Sperrung des Gaiberger Wegs aufgrund verschmutzter Fahrbahn Weitere Geschädigte gesucht !

Heidelberg (ots)

Von Montagnachmittag bis in die Abendstunden hinein war die Sperrung des Gaiberger Wegs aufgrund starker Fahrbahnverschmutzung erforderlich. Mehrere Autofahrer stellten massive Verunreinigungen bzw. Beschädigungen durch Teerbrocken fest und alarmierten die Polizei. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bauleitung kam es beim Aufbringen der Teerdecke - nicht zuletzt aufgrund der hohen Temperaturen - dazu, dass die Reifen der Baufahrzeuge mit einer Teer-Bitumen-Schicht versehen waren. In der Folge wurde nach em Passieren der Baustelle die Fahrbahn in Richtung Lingenthal verunreinigt Zur Säuberung des Gaiberger Wegs wurde dieser in der Zeit von 17.30 bis 20.30 Uhr komplett gesperrt. Eine Polizeistreife wie auch ein Verantwortlicher der Stadt Heidelberg waren während dieser Zeit vor Ort. Geschädigte Autofahrer werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140, zu melden.

