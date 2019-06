Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: VW Golf touchiert und weitergefahren - Wer hat den Vorfall beobachtet ?

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Beckstraße in Höhe des Anwesens Nr. 44 abgestellten VW Golf Kombi beschädigte am Montagnachmittag ein bislang Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren. Obwohl Schaden von 2.000 Euro entstand, kümmerte sich der Verursacher nicht und entfernte sich unerlaubt. Der Geschädigte parkte seinen Wagen zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden daher gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100 aufzunehmen.

