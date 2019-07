Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfall fordert 15.000 Euro Schaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen kollidierten in der Straße "In der Au/Untere Au" zwei Fahrzeuge, die auch nicht mehr fahrbereit waren und von Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Verursacht hatte die Kollision eine 40-jährige VW Caddy-Fahrerin, die beim Wenden mit dem auf der Vorfahrtsstraße ordnungsgemäß fahrenden Mercedes kollidierte. Die beiden nicht angegurteten Insassen im Mercedes klagten über leichte Verletzungen, wurden an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 15.000 Euro. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

