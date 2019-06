Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Körperverletzung: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Hamburg

Hamburg (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Hamburg hat heute einen 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgenommen. Er hatte eine offene Geldstrafe in Höhe von 3060 Euro nicht gezahlt und wurde per Haftbefehl gesucht.

Der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Izmir stellte sich am Nachmittag auch ein 24-jähriger Deutscher. Zur Kontrolle legte der Mann den Bundespolizisten seinen Personalausweis vor. Ein Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab dann den Treffer. Die Staatsanwaltschaft München I hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben. Das Amtsgericht München hatte gegen 24-Jährigen im Frühjahr 2017 einen Strafbefehl wegen Körperverletzung erlassen.

Da er heute Nachmittag die offene Geldstrafe in Höhe von 3060 Euro und zusätzliche Verwaltungskosten von 78,50 Euro zahlen konnte, durfte er seinen Weg im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Somit blieb ihm eine Haftstrafe von 102 Tagen erspart.

