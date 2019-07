Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Fahrer eines Kleinbusses touchiert beim Rangieren VW Beetle und entfernt sich - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Kleinbus-Fahrer, vermutlich beim Rangieren, in der Karl-Marx-Straße einen VW Beetle und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Eine Zeugin wurde durch einen Knall auf den schwarzen Kleinbus aufmerksam und beobachtete, wie sich dieser von dem VW Beetle in Richtung der Grillenberger Straße entfernte. Sie verständigte den Halter des Beetles, welcher daraufhin an seinem Fahrzeug einen Schaden feststellte. Laut Aussage der Zeugin war an dem Transporter die Aufschrift einer Autovermietung angebracht. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

