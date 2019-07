Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Drei Verletzte, darunter zwei Kinder, und hoher Schaden bei Verkehrsunfall in der Mühlhauser Straße

Mannheim (ots)

An der Kreuzung Mühlhauser Straße/Straßburger Ring ereignete sich am Samstag, 18:50 Uhr, ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten und zwei abschleppreifen Fahrzeugen. Ein 32-jähriger Nissan-Fahrer befuhr von der Neudorfstraße kommend die Mühlhauser Straße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer von rechts kommenden 28-jährigen Jeep-Fahrerin. Die beiden stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei die Fahrerin des Jeeps sowie ein einjähriger und ein sechsjähriger Junge im Nissan leicht verletzt wurden. Die drei Verletzten wurden mit Rettungswägen in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Autos waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf über 40.000 Euro.

