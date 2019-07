Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Beschädigte Fahrer eines Baustellenfahrzeugs geparkten Hyundai? Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 7:40 Uhr, in der Sandhofer Straße/in Höhe der Luftschifferstraße ereignete. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer hatte einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai gestreift und diesen auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Im Anschluss war er einfach geflüchtet, obwohl Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden war. Aufgrund der sichergestellten Antragungen am Hyundai gehen die Ermittler davon aus, dass die Schäden durch ein Baustellenfahrzeug verursacht worden sein könnten.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

