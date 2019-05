Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand - Essen auf Herd vergessen

Landau (ots)

Am 29.05.2019, um 16:30 Uhr, wird über die Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohnanwesen in der Eutzinger Straße in Landau mitgeteilt. Die Örtlichkeit wurde umgehen durch Kräfte der Feuerwehr, Polizei und DRK aufgesucht. Vor Ort konnte Rauchgeruch sowie mehrere piepsende Rauchmelder festgestellt werden.

Zwischenzeitlich kehrte auch die 64-jährige Bewohnerin zum Anwesen zurück. Diese hatte einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen und das Anwesen kurzzeitig verlassen.

Durch die Rauchentwicklung entstand weder ein Gebäude-, noch ein Personenschaden. Die Feuerwehr Landau war mit 4 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz.

