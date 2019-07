Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebe können wohl alles gebrauchen;Roller gestohlen;Randalierer beschädigt Auto;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Diebe können wohl alles gebrauchen

Neustadt: Scheinbar haben Diebe für alles Verwendung. Am Mittwoch, 3. Juli schlug ein Unbekannter zwischen 14.30 und 14.55 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "Am Kaufpark" zu. Er nahm einen abgestellten Opel Corsa ins Visier und stahl die Plastikabdeckung der Heckklappe. Der Schaden beträgt 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Roller gestohlen

Marburg: Lilafarben ist der Roller, den Unbekannte am Mittwoch, 3. Juli in Höhe der Universitätsstraße 49 stahlen. Das nicht zugelassene Krad der Marke Honda verschwand zwischen 4.55 Uhr und 17.30 Uhr. Der Wert des Rollers beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

Randalierer beschädigt Auto

Biedenkopf-Weifenbach: In der Weidenfeldstraße zerkratzte ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 26. Juni, 8 Uhr und Dienstag, 2. Juli, 16 Uhr die vordere Stoßstange eines blauen VW Golf. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Jürgen Schlick

