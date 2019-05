Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 173. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Sittensen (ots)

Am Mittwoch, dem 05.06.2019, ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, der 173. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema am 05.06.2019 lautet: "Feuerwehr im Einsatz" An diesem Abend sind die Freiwilligen Wehren Sittensen und Hamersen zu Gast und werden über ihre Arbeit berichten. Zunächst wird der Aufbau der Wehren in Niedersachsen durch die Feuerwehr Sittensen erläutert. Im Anschluss wird den Gästen ein Löschangriff durch die Feuerwehr Hamersen vorgeführt. Interessierte sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

Rückfragen bitte an:



Jens Platen, PHK

ESD BAB Sittensen

fernfahrerstammtisch@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell