POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 28.05.2019 ++ Verstoß nach dem BtmG ++ Randalierer zerstört PKW ++ Brand von Papiertonnen

Buchholz - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz In der Nacht zu Dienstag kontrollierte die Polizei mehrere Personen im Bereich des Bahnhofes. Während der Kontrolle flüchtete plötzlich eine Person, konnte jedoch nach einigen Metern gestellt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden Betäubungsmittel in unterschiedlicher Stückzahl sowie mehrere hundert Euro Bargeld gefunden. Der 30-jährige Buchholzer wurde vorläufig festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Handel mit Betäubungsmittel eingeleitet. In der Gruppe befanden sich noch eine 21-jährige Neu Wulmstorferin und ein 22-Jähriger aus Asendorf, die geringe Mengen von Betäubungsmitteln bei sich hatten. Bei einer weiteren Person, einem 34-jährigen Buchholzer, wurde bekannt, dass er noch einen Haftbefehl zu bezahlen habe. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen. Bis auf den 34-Jährigen konnten alle Personen nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Dieser wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Buchholz - Brand von Papiertonnen Gegen Mitternacht meldete ein Verkehrsteilnehmer brennende Altpapiertonnen in der Parkstraße auf dem Gelände der Waldschule. Diese mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand glücklicherweise nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. 04181-2850

Buchholz - Randalierer in der Märchensiedlung Am Dienstagmorgen meldet sich ein Anwohner der Märchenstraße und teilt mit, dass sein PKW beschädigt worden ist. Bei der Aufnahme des Schadens wurde festgestellt, dass mehrere Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen und die Motorhaube zerkratzt wurde. An der Haustür eines Einfamilienhauses wurde ein Leitpfosten, welcher aus dem Boden gerissen wurde, aufgefunden. Täterhinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

