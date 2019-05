Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Toppenstedt/ Meckelfeld - Drei Fahrzeuge entwendet ++ Tostedt - Vandalismus am Jugendzentrum ++ Holvede - Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Toppenstedt/ Meckelfeld - Drei Fahrzeuge entwendet

Drei Fahrzeuge im Gesamtwert von etwa 90.000 Euro wurden in den letzten zwei Tagen gestohlen. Donnerstagnacht schlugen die Täter in der Alten Lüneburger Straße in Toppenstedt zu. Hier gelangten die Unbekannten zwischen Mitternacht und 6 Uhr in ein Haus und gelangten so an die Schlüssel von einem grauen BMW 530d und einem braunen Audi S6. Mit den Originalschlüsseln wurden die Fahrzeuge entwendet. Am frühen Freitagmorgen wurde dann auf unbekannte Weise ein grauer BMW 535d von einem Grundstück in der Straße Bohnenkamp gestohlen.

Tostedt - Vandalismus am Jugendzentrum

Mehr als 10.000 Euro Schaden richteten unbekannte Vandalen am Tostedter Jugendzentrum an. Die Täter zerkratzten insgesamt 33 Fensterelemente des Gebäudes. Die Tat muss sich in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen ereignet haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Tostedt, 04182-28000 zu melden.

Holvede - Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 11:00 Uhr befuhr ein 78 Jähriger die Ortsdurchfahrt Holvede. Er bog von der Heidenauer Straße in die Hauptstraße ab und geriet kurz danach auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Der Fahrer des Opels verstarb noch an der Unfallstelle. Vier weitere Insassen, darunter zwei Kinder wurden zum Teil schwer verletzt. Der 28 Jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt jetzt die Polizei Tostedt.

