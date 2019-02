Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Olpe (ots)

Feuerwehr- und Polizeikräfte wurden am Mittwoch gegen neun Uhr in die Brabeckstraße gerufen. Dort war es, aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen, zu einem Zimmerbrand in einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Die anwesenden Bewohner des Hauses verließen rechtzeitig das Gebäude. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 50.000 Euro, die Wohnung kann bis auf weiteres nicht genutzt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.

