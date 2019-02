Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.02.2019 - Überholmanöver führt zu schwerem Unfall

Finnentrop (ots)

Am vergangenen Freitag kam es auf der B236 zwischen Lenhausen und Finnentrop zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei der Kollision starben in einem Audi drei Menschen, ein BMW - Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er ist nach vorliegenden Informationen außer Lebensgefahr. Noch am Freitag meldete sich ein Zeuge des Unfalls. Er gab an, dass der Audi-Fahrer zu einem Überholmanöver angesetzt habe und es dann zur Kollision mit dem BMW kam. Dieses erklärt, warum sich der Audi zum Zeitpunkt des Unfalls im Gegenverkehr befand. Die umfangreichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die bisherigen Ergebnisse korrespondieren jedoch mit den Angaben des Zeugen. Die Staatsanwaltschaft Siegen beauftragte einen Unfallsachverständigen mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtes.

