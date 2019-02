Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht aufgeklärt

Finnentrop (ots)

Finnentrop - Am Freitagnachmittag beschädigte ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken auf dem Gelände eines Supermarktes in der Johannes-Scheele-Straße in Bamenohl gegen 13:30 Uhr einen neben ihm geparkten PKW. Einem Zeugen fiel der Vorfall durch ein lautes Geräusch auf und er konnte sehen, wie der Unfallverursacher mit seinem Audi, nachdem er mit dem geparkten Citroen seitlich zusammenstieß, wieder nach vorn fahren musste und erst im zweiten Zug aus der Parklücke fahren konnte. Als dieser sich danach von der Unfallstelle entfernte, notierte sich der Zeuge das Kennzeichen und informierte die Polizei. Eine Streife konnte den Audi im Rahmen der Nahbereichsfahndung auf der Bamenohler Straße in Richtung Grevenbrück antreffen. Der 64-jährige Fahrzeugführer erklärte wenig überzeugend, er habe von dem Unfall nichts bemerkt, obwohl sein PKW deutliche Spuren des Unfallhergangs aufwies. Der Sachschaden beträgt 1.200 EUR.

