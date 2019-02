Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Altenhundem (ots)

Am Dienstagnachmittag (26. Februar) gegen 17 Uhr hat sich ein Auffahrunfall in Altenhundem ereignet, bei dem ein 25-jähriger Polo-Fahrer sowie dessen 60-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Zunächst befuhr dieser die Olper Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Uferstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen und in Richtung des Krankenhauses zu fahren. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er abbremsen und anhalten. Eine hinter ihm fahrende Passat-Fahrerin bemerkte den stehenden Polo zu spät und fuhr auf. Dabei verletzten sich der 25-Jährige und seine Beifahrerin leicht. Sie suchten selbständig einen Arzt auf. Beide Pkws verblieben fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

