Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Winsen - Unfallfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrrad

Winsen (ots)

Die Polizei Winsen sucht einen unbekannten VW-Fahrer. Dieser kollidierte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr an der Einmündung der Luhdorfer Straße in den Ilmer Weg mit einem 29 Jährigen Fahrradfahrer. Nach der Kollision des silbernen Fahrzeuges mit dem Fahrrad, stürzte der Radler auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei. Anstatt zu helfen, umfuhr der silberne PKW Führer den auf der Straße liegenden Verletzten und entfernte sich. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Golf Plus neueren Baujahres handeln. Hinweise bitte an die Polizei Winsen unter der Rufnummer 04171-7960.

