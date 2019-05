Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Buchholz - Einbruch in Finanzamt ++ Seevetal - Rückbank entwendet ++ Rosengarten - Werkzeug aus vier Transportern gestohlen

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Einbruch in Finanzamt

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in das Buchholzer Finanzamt ein. Durch ein Fenster gelangten die Täter in ein Büro im Untergeschoß und durchwühlten dieses. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei Buchholz sucht Zeugen zu dieser Tat. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 04181-2850.

Seevetal - Rückbank entwendet

Eine Lederrückbank stahlen Unbekannte Dienstagnacht aus einem Mercedes im Hermann-Löns-Weg. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe am Fahrzeug ein und öffneten dann die Schiebetür des Mercedes. Im Anschluss bauten sie die Sitze aus und entkamen unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Rosengarten - Werkzeug aus vier Transportern gestohlen

Gleich vier Transporter brachen Diebe auf einem Firmengelände in der Hamburger Straße auf. Die Täter entfernten dazu zunächst jeweils eine Scheibe und öffneten dann die Fahrzeuge. Aus ihnen wurde hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von 17.000 Euro entwendet.

