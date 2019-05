Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ramelsloh - Harley Davidson im Wert von 40.000 Euro entwendet ++ Neu Wulmstorf/ Seevetal - Untersuchungshaft nach PKW Diebstahl

Landkreis Harburg

Ramelsloh - Harley Davidson im Wert von 40.000 Euro entwendet

Unbekannte entwendeten am Sonntagabend zwischen 22 und 24 Uhr eine wertvolle Harley Davidson. Der Eigentümer hatte das Motorrad mit dem Kennzeichen HH-ZC 82 in der Straße Hinter den Höllen abgestellt. Als er zwei Stunden später zurückkam, war das schwarze Motorrad nicht mehr da. Die Maschine hat aufgrund diverser Umbauten einen Wert von 40.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Harley mit einem größeren Fahrzeug oder auf einem Anhänger abtransportiert wurde. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Buchholz unter der Nummer 04181/ 2850 zu wenden.

Neu Wulmstorf/ Seevetal - Untersuchungshaft nach PKW Diebstahl

Am letzten Freitag, gegen 3 Uhr entwendeten zunächst Unbekannte einen Toyota Prius in Neu Wulmstorf. Im Rahmen der Fahndung fiel Beamten ein baugleiches Fahrzeug auf der A 1 in Richtung Hamburg auf. An dem Fahrzeug befanden sich jedoch andere Kennzeichen. Diese gehörten, was eine Überprüfung ergab, eigentlich an einen VW. Das Fahrzeug sollte auf einem Parkplatz kurz vor der Abfahrt Hittfeld überprüft werden. Als die Beamten ihren Streifenwagen stoppten und ausstiegen rollte das inzwischen führerlose Fahrzeug auf sie zu. Der Fahrer war kurz zuvor aus dem Auto gesprungen und unerkannt in den Wald geflüchtet. Eine Suche blieb zunächst erfolglos. Gegen 7 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Mann an der Hittfelder Landstraße. Da er trotz des feuchtkalten Wetters nur dünn bekleidet war, informierte der Zeuge die Polizei. Im Rahmen der Überprüfung konnte der durchnässte und frierende, ortsfremde 36 Jährige keinen Grund für seine derzeitige Situation angeben. Weitere Befragungen erhärteten den Verdacht, dass es sich um den zuvor geflüchteten PKW Dieb handeln könnte. Ein hinzugerufener Man Trailer Hund folgte dann auch der Spur vom Parkplatz an der Autobahn bis zu dem durchnässten Mann, welcher daraufhin festgenommen wurde. Eine Richterin schickte ihn am Samstag in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt die Seevetaler Polizei.

