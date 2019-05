Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Neu Wulmstorf - Einbrecher nutzen offene Balkontür ++ A 39 bei Seevetal - Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Bendestorf - Mercedes ausgebrannt

Landkreis Harburg (ots)

Neu Wulmstorf - Einbrecher nutzen offene Balkontür

Unbekannte gelangten am Montagabend zwischen 19 und 23 Uhr in ein Haus im Postweg. Offenbar erklommen sie dazu den Balkon im Obergeschoß und nutzten eine offene Balkontür. Die Täter durchsuchten einige Räume und entkamen mit etwas Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz unter der Rufnummer 04181-2850.

A 39 bei Seevetal - Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 45 Jähriger befuhr in der Nacht zu Dienstag die A 39 in Richtung Lüneburg und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der VW des Hamburgers auf die Seite und blieb im Graben liegen. Der Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die eingesetzte Polizei bemerkte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch und liess den Fahrer pusten. Der erreichte einen Wert von 0,85 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge.

Bendestorf - Mercedes ausgebrannt

Dienstagmorgen gegen halb sechs bemerkten Zeugen einen brennenden PKW im Itzenbüttler Mühlenweg und riefen die Feuerwehr. Als diese am Brandort eintraf stand ein älteres Mercedes G-Modell unter einem Carport im Vollbrand. Die Flammen konnten zügig gelöscht werden, sodass neben dem Carport und dem Auto kein weiterer Schaden entstand. Warum es zu dem Feuer kam ist jetzt Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

