Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Mittwoch ein geparkter Pkw Ford Focus am vorderen linken Stoßfänger beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen 6.40 Uhr und 15 Uhr in der Industriestraße abgestellt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Aufgefahren

Eine 52-jährige Opel-Lenkerin verursachte am Donnerstagvormittag aus Unachtsamkeit einen Auffahrunfall, als sie gegen 9.40 Uhr von der Pfahlheimer Straße nach rechts in die Hauptstraße einfahren wollte und dabei auf einen stehenden 53-jährigen VW-Lenker auffuhr. 2800 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Pkw Skoda Octavia, der zwischen 8 Uhr und 9 Uhr in der Tiefgarage einer Bank in der Karlstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Bopfingen: Diebstahl von Sofa

Am frühen Mittwochmorgen wurde zwischen 0.25 Uhr und 0.50 Uhr ein zweiteiliges braunes Kunstledersofa entwendet, das vor einem Gebäude in der Waldstraße abgestellt war. Das Sofa hat einen Wert von ca. 300 Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell