POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Essingen: Waschbär von Pkw erfasst

Auf der Landesstraße 1165 zwischen Essingen und Lauterburg erfasste ein 23-Jähriger am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Pkw Mazda MX5 einen die Fahrbahn querenden Waschbären. Der Vierbeiner wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Westhausen: Unachtsamkeit war Unfallursache

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 56-Jähriger am Mittwochabend verursachte. Gegen 19.40 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw Mercedes Benz die B 290 in Richtung Ellwangen. Eigenen Angaben zufolge kam er dort mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, weil er das Radio bedient hatte und dadurch nicht aufmerksam war. Sein Pkw prallte etwa auf Höhe Immenhofen auf der Gegenfahrbahn gegen den Pkw Citroen einer 49-Jährigen, die zwar noch auszuweichen versuchte, den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern konnte. Die 49-Jährige überfuhr im weiteren Verlauf eine Verkehrsinsel, ehe ihr Pkw auf einem Parkstreifen zum Stehen kam. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen, weshalb sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aalen: Von der Sonne geblendet

Auf rund 7500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag entstand. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw Kia die Rombacher Straße in stadtauswärtiger Richtung. Da er von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, übersah er zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge und streifte diese. Der 66-Jährige blieb unverletzt.

Aalen: Aufgefahren

Zu spät erkannte ein 34-Jähriger am Mittwoch gegen 17.15 Uhr, dass ein vor ihm auf der Ebnater Steige in Richtung Ebnat fahrender Pkw VW Golf verkehrsbedingt die Fahrgeschwindigkeit verringert hatte. Er fuhr mit seinem Pkw BMW auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 500 Euro entstand.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Peugeot beschädigte ein 33-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr einen in der Wilhelmstraße geparkten Pkw BMW. Der 33-Jährige verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 1500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Lkw-Fahrer verursachte am Mittwoch einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr bei der Zufahrt zum Proviantamt eine aufgestellte Steinsäule beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste ein 41-Jähriger seinen Lkw am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B 29 Höhe Essingen anhalten. Eine 38-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Touran auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Kurz nach dem Rombachtunnel bei der Zusammenführung der B 19 und der B29 wechselte ein 66-Jähriger mit seinem Sattelzug am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr die Fahrbahn. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw Audi eines 60-Jährigen und streifte diesen. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 30.000 Euro.

Essingen: Unfallflucht

Rund 500 Euro Schaden hinterließ ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker, als er am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr einen Pkw Skoda beschädigte, der auf einem Kundenparkplatz in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Kirchheim: Unfall beim Überholen

Mit seinem Pkw Mercedes Benz überholte ein 52-Jähriger am Mittwoch gegen 17.20 Uhr auf der Ellwanger Straße einen vorausfahrenden VW Transporter, an dem ein Anhänger angehängt war. Der Transporter kam während des Überholvorgangs zu weit nach links, wo er den Mercedes streifte. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Stödtlen: Linienbus gestreift

Gegen 17.40 Uhr am Mittwochnachmittag kam es auf der Landesstraße 2385 zwischen Maxenhof und Wört zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Mit seinem Pkw Ford streifte ein 56-Jähriger einen entgegenkommenden Linienbus, der von einer 53-Jährigen gefahren wurde.

Stödtlen: Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

An der Einmündung Kreisstraße 3215 / Landesstraße 1070 missachtete ein 61-jähriger VW-Fahrer am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr die Vorfahrt eines Pkw BMW. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: 10.300 Euro Schaden

Auf rund 10.300 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 64-Jähriger am Mittwochnachmittag verursachte, als er gegen 16.20 Uhr an der Einmündung Weilerstraße / Hans-Kudlich-Straße die Vorfahrt eines 35-Jährigen missachtete. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw VW und Hyundai blieben beide Fahrer unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - 1000 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste eine 35-Jährige ihren Pkw VW Golf am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr an der Einmündung Oberbettringer Straße / Falkenstraße anhalten. Eine 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Nissan Micra auf, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Lorch: Fahrzeug übersehen

Auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters kam es am Mittwoch kurz nach 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand. Beim Ausparken seines Pkw Opel hatte ein 73-Jähriger den hinter ihm vorbeifahrenden Pkw Mercedes Benz einer 36-Jährigen übersehen und diesen gestreift.

Heubach: Gegen Straßenlaterne gefahren

Rund 3000 Euro Schaden verursachte eine 41-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr, als sie rückwärts mit ihrem VW Tuareg von einem Parkplatz kommend, auf die Gmünder Straße einfuhr und hierbei eine Straßenlaterne übersah.

Schwäbisch Gmünd: Baum übersehen

Eine 57-Jährige übersah am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr beim Ausparken ihres Pkw VW Caddy einen in der Sebaldstraße stehenden Baum. Sie fuhr dagegen, wobei ein Schaden von rund 4500 Euro entstand.

Heubach: 15.000 Euro Schaden

Vermutlich gesundheitliche Probleme eines 70-Jährigen führten am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Mann befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pkw Suzuki die Rosensteinstraße in Fahrtrichtung Heubach. Dort kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Pkw gegen zwei Parkbänke, eine Straßenlaterne und eine Grundstücksmauer, wobei ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro entstand. Der 70-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht.

