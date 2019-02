Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, verletzter Motorradfahrer, Feuerwehreinsatz, weitere Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Am Mittwoch ertappte gegen 22.30 Uhr der Besitzer eines BMW einen Dieb. Dieser hatte sich Zugang zu dem in der Schießbergstraße abgestellten Fahrzeug verschafft und Bargeld entwendet. Der Dieb flüchtete anschließend und konnte nicht mehr angetroffen werden. Er wird als etwa 1,80 Meter groß, mit rundem Gesicht und laut Geschädigter als Osteuropäer beschrieben. Er trug kurze dunkle Haare sowie eine schwarze Lederjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln. Weiter Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Rot am See: Motorradfahrer übersehen

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah ein 60-jähriger Audi-Fahrer beim Einfahren vom Bebenburger weg in die Brettheimer Straße einen Motorradfahrer. Der 35-jähriger Biker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorge den Mann und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Bei dem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr ereignete, entstand zudem rund 10.000 Euro Sachschaden.

Crailsheim: Auffahrunfall

In der Haller Straße fuhr am Mittwoch gegen 7.45 Uhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer auf einen VW auf, dessen Fahrer anhalten musste. Es entstanden rund 3000 Euro Schaden.

Crailsheim: Parkplatzunfall

Auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Haller Straße stießen am Mittwoch gegen 21.15 Uhr ein 36-jähriger VW-Fahrer sowie ein 33-jähriger BMW-Fahrer zusammen. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines technischen Defekts, ausgehend von einer Leuchtschrift, fing am Donnerstag gegen 3.45 Uhr die Holzvertäfelung an einem Ladengeschäft in der Neue Straße zu kokeln an. Das kleine Feuer wurde von der hinzugerufenen Polizeistreife mittels Feuerlöscher erstbekämpft, die Restarbeiten wurden von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften anrückte, erledigt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

Obersontheim: Unfallflucht

Ein VW Golf wurde am Mittwoch zwischen 7.15 Uhr und 13.30 Uhr im Bereich eines Hofraumes in der Lindenstraße beschädigt. Vermutlich stieß der unbekannte Verursacher mit einem Anhänger beim Rangieren gegen den Pkw und verursachte rund 1000 Euro Schaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000.

Vellberg: Vorfahrt missachtet - 1500 Euro Sachschaden

An der Einmündung Haller Straße / Am Zwinger missachtete ein 53-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr die Vorfahrt einer 21-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Fiat und VW entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Gaildorf: Pkw von Anhänger gestreift

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag entstand. Gegen 17 Uhr war ein 53-Jähriger im Begriff, mit seinem Pkw VW Golf auf der Karlstraße an einem Lkw vorbeizufahren. Der Anhänger des Lkw kam jedoch zeitgleich im engen Kurvenradius nach links, wo er den VW Golf streifte. Sowohl der 53-Jährige, als auch der 39-Jahre alte Unfallverursacher blieben unverletzt.

Obersontheim: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwochnachmittag zwischen 15.30 und 15.45 Uhr einen Sachschaden von rund 600 Euro, als er einen Pkw Audi A6 beschädigte, der in der Hauptstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791/4000 entgegen.

