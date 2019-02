Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ungewöhnliche Fundsache

Schwäbisch Gmünd (ots)

Einen ungewöhnlichen Fund machte am Mittwochmorgen eine Fußgängerin in der Robert-von-Ostertag-Straße. Sie war gegen 07:45 Uhr mit ihren Kindern auf dem Fußgängerweg in Richtung Schillersteg unterwegs, als sie neben einer Parkbank im Gebüsch ein Gebiss entdeckte. Die Finderin nahm die Zahnprothese an sich und brachte sie zum Polizeirevier Schwäbisch Gmünd. Ein Besitzer hat sich bislang nicht gemeldet. Wer sein Gebiss vermisst wird gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, 07171/358-0 zu melden.

