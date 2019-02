Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann auf Bahngleise - Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Einbruch

Ein Dieb gelangte am Mittwochmorgen über eine aufgebrochene Balkontüre in ein Wohnhaus im Akazienweg. Dort entwendete er aus einer Schatulle Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Als ein Bewohner durch Geräusche des Einbrechers wach wurde und nachschaute, rannte der Einbrecher über den Balkon nach draußen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise. Wer gegen 6.30 Uhr im Akazienweg oder auch im weiteren Umfeld verdächtige Wahrnehmungen tätigte, sollte sich bitte unter Tel. 0711/57720 melden.

Remshalden: Mann auf Gleise - Schienenverkehr kurzzeitig eingestellt

Wegen eines 78-jährigen Mannes musste der Bahnverkehr zwischen Stuttgart und Aalen am Mittwochvormittag von 10:04 Uhr bis 10:27 Uhr in beide Richtungen eingestellt werden. Der Senior lief bei Geradstetten auf den Gleisen. Dies wurde glücklicherweise so rechtzeitig gemeldet, sodass der Mann, der demenzerkrankt ist, durch eine Polizeistreife von den Schienen geholt und letztlich wohlbehalten seinen Familienangehörigen übergeben werden konnte.

Winterbach: Unfall mit Sachschaden

Ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 6:50 Uhr an der Anschlussstelle Winterbach von der B29 ab und hielt an der Einmündung Fabrikstraße an der Stoppstelle an. Als er in die Fabrikstraße einfahren wollte, übersah er einen von links kommenden Traktor, der die Fabrikstraße entlang fuhr. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 5000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

