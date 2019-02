Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Exhibitionist am Bahnhof - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Aufgefahren

Eine 28-jährige BMW-Fahrerin stand am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Sulzbacher Straße an der roten Ampel und wollte nach rechts auf die B 14 einbiegen. Versehentlich fuhr die Autofahrerin zu früh los und fuhr auf einen davor stehenden VW Touran auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Fellbach: Auto zerkratzt

Im Buchenweg wurde zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag ein geparkter Pkw Opel mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hat mit einem Gegenstand die Lackierung verschiedene Karosserieteile zerkratzt und damit erheblichen Sachschaden verursacht. Zudem wurde auch eine Radkappe entwendet. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Bisher unbekannte Diebe brachen am Dienstag in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 19:50 Uhr in eine Privatwohnung in der Straße Pfarräcker ein. In der Wohnung wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und zwei Elektrogeräte gestohlen. Wie hoch der genaue Sachschaden ist, wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Waiblingen-Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 zu wenden.

Schwaikheim: Betrunkene Autofahrerin gestoppt

Am Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr, fiel eine 25 Jahre alte BMW-Fahrerin zunächst auf, da sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B14 von Schwaikheim in Richtung Waiblingen befuhr. Als die junge Dame anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, bemerkten die Polizisten schnell, dass die Frau unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht - die Frau hatte über 1,2 Promille. Sie musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben.

Remshalden: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 18-jähriger Toyota-Fahrer verursachte am Dienstagmittag, gegen 11:55 Uhr, einen Verkehrsunfall mit rund 3000 Euro Sachschaden. Der junge Mann fuhr an der Anschlussstelle Remshalden-Geradstetten von der B29 ab und wollte an der Einmündung zur Mittelquerspange nach links abbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Da beim Unfall die Ölwanne des Autos beschädigt wurde und Betriebsstoffe ausliefen, musste die Freiwillige Feuerwehr Remshalden ausrücken.

Schorndorf: Unfallflucht durch Radfahrer - Zeugen gesucht!

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, streifte ein Fahrradfahrer in der Stuttgarter Straße, kurz vor dem Kreisverkehr Kahlaer Platz, den rechten Außenspiegel eines Opel. Anschließend machte der Radfahrer eine entschuldigende Geste und fuhr davon. Die Autofahrerin fuhr dem flüchtenden Radfahrer zunächst hinterher, dieser fuhr letztlich entgegen der Fahrtrichtung in die Werderstraße (Einbahnstraße), sodass die Autofahrerin nicht mehr folgen konnte. Wie hoch der Sachschaden am Spiegel des Opel ist, ist derzeit noch unklar. Den Radfahrer konnte sie wie folgt beschreiben: Ca. 40 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, trug eine schwarz-orangene Weste und war mit einem schwarz-roten Herrenfahrrad unterwegs. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181 2040) zu wenden).

Plüderhausen: Exhibitionist am Bahnsteig - Zeugen gesucht

Passanten meldeten der Polizei am Dienstag, gegen 16:50 Uhr, dass sich am Bahnhof auf Gleis 3 ein Mann befindet, der mit heruntergelassener Hose auf und ab springt und seine Genitalien den anwesenden Personen präsentiert. Beim Eintreffen der alarmierten Streife hatte sich der Mann allerdings schon von der Örtlichkeit entfernt. Der Exhibitionist ist laut Beschreibung Ende 30, hat kurzes, dunkles, leicht gewelltes Haar, ist ca. 170 - 180 cm groß, hat eine Schlanke Statur, trug eine graue Arbeitshose mit schwarzen Taschen sowie eine dunkelblaue kurze Jacke. Weiterhin führte er ein schwarzes Mountainbike sowie diverse Einkaufstüten mit sich. Wer Hinweise auf den Mann geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 zu melden.

Urbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein VW-Fahrer verursachte am Dienstagabend, gegen 18:10 Uhr einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Unfallverursacher fuhr mit einem VW-Bus mit Anhänger einen Feldweg zwischen Schüttenhengst und Linsenberg entlang, als sich der Anhänger vom Auto löste und gegen einen geparkten Mitsubishi prallte. Anschließend hängte der VW-Fahrer den Anhänger wieder an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Urbach davon. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 zu wenden.

Plüderhausen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kurz nach 17 Uhr kam es am Dienstag in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Eine bisher unbekannte Fahrerin eines silbernen SUV beschädigte, als sie aus einer Parklücke rückwärts ausparkte, einen geparkten VW und fuhr anschließend von der Unfallstelle davon. Am Fahrzeug der älteren Autofahrerin konnte folgendes Teilkennzeichen AA-VE ?, abgelesen werden. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

