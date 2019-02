Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Alkoholtestkäufe

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Spitzahorn beschädigt

Am Busbahnhof in der Vorstadtstraße wurde ein dort gepflanzter Spitzahorn mit einem Stammdurchmesser von ca. 30 cm beschädigt, indem die Rinde des Baumes mit einem Messer eingeritzt wurde. Der dadurch entstandene Schaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Die Beschädigung dürfte zwischen Montag, 7.1. und Mittwoch, 27.2. begangen worden sein.

Abtsgmünd: Einbruch in Firmengebäude

Über ein aufgehebeltes Fenster drang ein Unbekannter zwischen Freitagabend und Montagmorgen in ein Firmengebäude in der Waldmannshofer Straße ein, ohne etwas zu entwenden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Bopfingen: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde vermutlich beim Vorbeifahren ein geparkter Pkw Mazda an der vorderen linken Felge gestreift, der zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag auf der Fahrbahn der Blumenstraße vor einem Wohngebäude abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel. 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Im Begegnungsverkehr gestreift - Polizei sucht Zeugen

Auf der Gmünder Straße kam es am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr streiften sich ein 28-jähriger Skoda-Lenker sowie ein 54-jähriger BMW-Lenker etwa auf Höhe der Einmündung In der Krummen an den jeweiligen Außenspiegeln. Da beide Beteiligte unterschiedliche Angaben über den Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd die Autofahrer, die zum Unfallzeitpunkt hinter den Verursacherfahrzeugen fuhren, sich unter Tel. 07171/3580 zu melden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 750 Euro beziffert. Da bei dem Skoda-Lenker bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass er unter Einfluss von Drogen unterwegs war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Bauwagen

Auf einer Großbaustelle im Pfeifergäßle drang ein Unbekannter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Bauwagen ein. Nachdem er diesen durchsucht hatte, entwendete er mehrere Plastikpfandflaschen, eine blaue Kabeltrommel der Marke HEDL mit 40 Meter Kabel sowie ein Tablett im Gesamtwert von ca. 700 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw gefährdet Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag überquerte eine 35-jährige Mutter gegen 17.10 Uhr zusammen mit ihrem knapp 3-jährigen Sohn, der mit seinem Tretroller unterwegs war, die Straße am Kalten Markt im Bereich des City-Centers, als der Lenker eines weißen Audi A 4 mit überhöhter Geschwindigkeit links an zwei stehenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Um eine Kollision mit ihrem Sohn zu vermeiden, sprang die Mutter in die Fahrbahn, so dass der Audi-Lenker ebenfalls anhalten musste. Im weiteren Verlauf kam es dann zwischen der Mutter und dem Audi-Lenker zu Beleidigungen. Auch wurde ein unbeteiligter Passant durch den Audi-Lenker beschädigt. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholtestkäufe - Fast die Hälfte fiel durch

Am Mittwoch letzter Woche wurde im Bereich Schwäbisch Gmünd durch Testkäufe die Einhaltung des Jugendschutzgesetztes überprüft. Jugendliche Testkäufer versuchten hierbei unter Aufsicht von Ordnungsamt und Polizei in Geschäften, Kiosken und Tankstellen an Alkohol oder Tabak zu gelangen. Bei 5 von 12 Kaufversuchen waren die Jugendlichen erfolgreich und erhielten trotz des Verkaufsverbots Zigaretten und branntweinhaltige Spirituosen. Nicht immer wurde durch die Verkäuferinnen der Ausweis verlangt, aber selbst in den Fällen, in denen er angeschaut wurde, wurden nicht immer die richtigen Schlüsse gezogen.

In den meisten Märkten werden Artikel ab 18 Jahren durch die elektronische Kasse sogar angezeigt und die Beschäftigten somit an den Jugendschutz und das Verkaufsverbot an Minderjährige erinnert.

Auf die Verkäufer kommt nun ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz zu.

