Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pflegerin verhindert Betrug - Brennender Grünschnitt verursacht Flächenbrand - Diebstahl von Kompletträdern - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl

Zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 04:45 Uhr, wurde aus einem Sattelzug, welcher auf dem A6-Autobahnparkplatz Bronnholzheim, in Fahrtrichtung Nürnberg, abgestellt war, insgesamt etwa 600 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

Crailsheim: PKW kommt von der Fahrbahn ab

Ein 27-jähriger Lenker eines Opel Astra befuhr am Dienstag um 17:50 Uhr die linke Fahrspur der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg kam das Fahrzeug infolge einer kurzen Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn ab und streifte dort die Mittelleitplanken. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Straße Im Seefeld touchierte am Dienstag um 23 Uhr ein 57-jähriger Lenker eines Sattelzuges einen daneben geparkten Sattelzug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Crailsheim: Diebstahl von Kompletträdern

Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 04:50 Uhr, wurden von einem PKW Daimler-Benz, welcher auf der Ladefläche eines LKW stand, alle vier Räder entwendet. Der LKW stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Autobahnparkplatz Reußenberg in Fahrtrichtung Heilbronn. Von den Tätern wurden die Unterlegkeile und der Wagenheber zurück gelassen. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

Gaildorf: Fußgängerin von PKW erfasst

Am Mittwoch um kurz vor 05:30 Uhr wollte eine 24-jährige Fußgängerin, trotz roter Fußgängerbedarfsampel, die Landstraße 1066 in Unterrot, kurz vor der Kreuzung zur Hauptstraße, überqueren. Hierbei wurde sie von einem PKW Seat eines 28-Jährigen erfasst und leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Crailsheim: Pflegerin verhindert Betrug

Am gestrigen Dienstag gegen 15:00 Uhr erhielt die Bewohnerin eines Seniorenheims in der Weiße-Rose-Allee einen Anruf von einem Betrüger. Der sich als Enkel ausgebende Anrufer konnte die 87-jährige Seniorin bereits überzeugen, in der Bankfiliale 50.000 Euro abzuheben. Eine aufmerksame Pflegerin bemerkte dies allerdings und alarmierte umgehend die Polizei, so mdass es nicht zu einem schädigenden Ereignis kam.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie hierfür NICHT die Rückruffunktion Ihres Telefons. Weitere Informationen unter praevention.polizei-bw.de

Crailsheim: Auto gestreift

Der 43-jährige Fahrer eines PKW BMW streifte am Dienstag gegen 22:45 Uhr einen in der Adam-Weiß-Straße geparkten VW Transporter. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 800 Euro.

Satteldorf: Fehler beim Ausparken

In der Satteldorfer Hauptstraße kam es gestern gegen 11:10 Uhr zum Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Die 73-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz übersah beim rückwärts Ausparken einen hinter ihr wartenden Skoda. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Crailsheim: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz eines Discounter in der Schöneburgstraße kam es gestern gegen 13:00 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Ein 49-jähriger Ford-Fahrer streifte beim Einfahren in das Parkplatzgelände den entgegenkommenden VW einer 51-Jährigen. Diese erkannte bereits einen Moment zuvor, dass aufgrund einer Engstelle nicht genügend Platz für beide PKW war und hielt an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Gaildorf: Parkrempler

Am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr kollidierte beim Bahnhof eine 27-jährige Daimler-Fahrerin beim Ausparken mit dem Fiat einer 33-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Auf Höhe der Einmündung zur Westumfahrung kam es am Dienstag gegen 12:55 Uhr auf der B19 zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 40-jähriger Skoda-Fahrer bremste vor einer Ampel in Fahrtrichtung Untermünkheim zu schwach ab, sodass er mit einer geringen Restgeschwindigkeit auf einen an der roten Ampel wartenden VW eines 60-Jährigen prallte. Dieser wurde von einem zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik transportiert.

Schwäbisch Hall: Zusammenstoß beim Rangieren

Der 31-jährige Fahrer eines Ford Focus streifte gestern Abend gegen 21:30 Uhr bei einer Gaststätte in der neuen Reifensteige einen geparkten PKW Porsche. Beim Rangieren aus dem Parkplatz stieß er mit dem gegenüber abgestellten Porsche 911 eines 76-Jährigen zusammen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1500 Euro.

Mainhardt: Unfall mit drei Beteiligten

Ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls auf der B14 auf Höhe des Nüßlenshof. Am Dienstag gegen 11:10 Uhr erkannte ein 62-jähriger Fahrer eines Dacia zu spät, dass ein 53-jähriger vorausfahrender Ford-Fahrer nach links in einen Hof abbiegen wollte und hierzu seine Geschwindigkeit bereits fast bis zum Stillstand verringerte. Es kam zum Unfall, wobei der Ford durch den Aufprall auf einen davor stehenden Citroen aufgeschoben wurde. Der Fahrer des Dacia wurde bei der Kollision leicht verletzt. Neben zwei Rettungswagen war die Bereitschaft des DRK Mainhardt mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Aufgrund der Beschädigungen konnte lediglich der Citroen seine Fahrt fortsetzen.

Braunsbach: Brennender Grünschnitt verursacht Flächenbrand

Auf einem Grundstück im Zeilweg geriet am Dienstag gegen 14:45 Uhr ein Reisigfeuer außer Kontrolle. Der brennende Grünschnitt setze eine Fläche von etwa 2500 Quadratmeter in Brand, so dass die Feuerwehr Braunsbach mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausrücken musste um den Flächenbrand unter Kontrolle zu bringen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell