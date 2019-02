Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei, angeschossene Katze, Automatenaufbruch, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

Unbekannte zertrümmerten zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagabend, 19.30 Uhr die Glasscheibe eines Holzkastens am Vortragsraum der Sternwarte in der Friedrich-Schwarz-Straße. Außerdem beschädigten die Täter die Außenlampe. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: Parkrempler

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr, als eine 18-Jährige mit ihrem Pkw VW beim Ausparken eine in der Heidenheimer Straße stehende Straßenlaterne beschädigte.

Hüttlingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 58-Jähriger seinen Lkw am Dienstagnachmittag auf der B 29 zwischen Hüttlingen und Oberalfingen anhalten. Eine 57-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Ford auf, wobei kurz vor 16.30 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: 2500 Euro Sachschaden

Kurz nach 15.30 Uhr am Dienstagnachmittag ließ ein 22-Jähriger seinen Mercedes Sprinter an der Einmündung Galgenbergstraße / Hirschbachstraße ein kleines Stück zurückrollen, da er offenbar zu weit in die Einmündung gefahren war. Dabei beschädigte er den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Mini Cooper eines 34-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Essingen: Aufgefahren - 5000 Euro

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr entstand. Zu spät erkannte ein 59-Jähriger, dass ein in der Margarete-Steiff-Straße vorausfahrende VW-Fahrerin verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr mit seinem Opel Astra auf. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 58 Jahre alte VW-Fahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Pkw VW Touran beschädigte eine 42-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr den Pkw Mercedes Benz einer 29-Jährigen, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Wände besprüht

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr besprühten Unbekannte die Wände der frei zugänglichen "Learning Lounge" des Studentenwohnheimes Am Sonnenhügel mit roter Farbe. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Der Fahrer eines BMW-Cabrios touchierte am Dienstagabend den Fiat eines 20-Jährigen und entfernte sich danach unerlaubt. Der Geschädigte verfolgte den BMW noch ein Stück, musste dann aber abbrechen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Katze angeschossen

Am Dienstag wurde im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr in der Weidenäckerstraße eine Katze mit einer Luftdruckwaffe angeschossen und dadurch leicht verletzt. Hinweise auf den Schützen liegen bislang nicht vor und werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Schwäbisch Gmünd: Pedale verwechselt

Ein 79-Jähriger verwechselte am Dienstagnachmittag in der Königsturmstraße das Gas mit der Bremse. Er fuhr deshalb gegen 16.30 Uhr mit seinem Dacia auf einen vor ihm befindlichen Hyundai eines 46-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht noch auf den Hyundai eines 37-Jährigen aufgeschoben. Der 79-Jährige sowie der 46-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Iggingen: Feuerwehreinsatz

Eine Anwohnerin rückte am Dienstag gegen 14 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Unterbachenstraße dem Unkraut mittels Gasflammer zu Leibe. Dem Vorhaben fiel dabei versehentlich eine unschuldige Thujapflanze zum Opfer. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht. Die Feuerwehr rückte an und griff noch helfend ein. Fremdschaden entstand nicht.

Mutlangen: Automatenaufbruch

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag versuchte ein Dieb einen Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Spraitbacher Straße aufzubrechen. Dieses Vorhaben misslang, der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

