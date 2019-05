Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tag der offenen Tür beim Polizeikommissariat Seevetal

Offizielle Einweihung durch den Landespolizeipräsidenten

Seevetal-Maschen (ots)

Heute hatte das Polizeikommissariat Seevetal seine Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Bei strahlendem Sonnenschein waren weit mehr Besucher der Einladung gefolgt, als die Planer angenommen hatten. Insgesamt waren in der Zeit von 11 bis 16 Uhr rund 4.200 Menschen Gäste in der neuen Dienststelle an der Hamburger Straße 1 im Orsteil Maschen.

Neben den Infoständen und der Fahrzeugausstellung im Innenhof war die Führung durch das Dienstgebäude das Highlight für die Besucher. In der Spitze mussten Wartezeiten von rund 90 Minuten in Kauf genommen werden, um Einblicke in den Zellentrakt, die Kriminaltechnik und den Wachraum zu bekommen.

Gegen 15 Uhr begrüßte der Leiter des Polizeikommissariats Seevetal, Erster Polizeihauptkommissar Peter Kasper dann zahlreiche geladene Gäste zur offiziellen Einweihung des Gebäudes. Der Präsident des Landespolizeipräsidiums Axel Brockmann überreichte Kasper im Beisein des Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Lüneburg Matthias Oltersdorf symbolisch einen Schlüssel. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Seevetal Martina Oertzen beglückwünschte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Neubau und überbrachte gleichsam die Grüße der Gemeindevertreter von Neu Wulmstorf und der Gemeinde Rosengarten.

Der stellvertretende Ministerpräsident Dr. Bernd Althusmann und die Bundestagsabgeordnete Svenja Stadler waren der Einladung ebenfalls gefolgt.

