Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Hittfeld - Auf stehenden Pkw aufgefahren

Winsen (ots)

Tageswohnungseinbruch In der Königsberger Straße sind Diebe gestern Vormittag, vermutlich gegen 09.50 Uhr, in ein Reihenhaus eingestiegen. Die Täter warfen ein Fenster im Obergeschoss des Hauses ein und kletterten hierdurch in die Wohnung. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten unter anderem ein Laptop sowie eine Spielkonsole. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt.

Seevetal/Hittfeld - Auf stehenden Pkw aufgefahren

Auf der A1, zwischen der Anschlussstelle Hittfeld und dem Maschener Kreuz, kam es heute Morgen zu einem Auffahrunfall. Ein 26-jähiger Mann war wegen eines Wildunfalles mit seinem A-Klasse-Mercedes auf der Fahrbahn liegen geblieben. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer stiegen aus und sicherten das Fahrzeug mit einem Warndreieck ab. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer hatte den stehenden Pkw offenbar völlig übersehen und fuhr nahezu ungebremst auf den Wagen auf. Dabei wurde der Mercedes total beschädigt. Ein weiterer Pkw, der wenig später die Unfallstelle passierte, wurde beim Überfahren von Trümmerteilen leicht beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 37.500 Euro. Glücklicherweise blieben die Beteiligten unverletzt.

