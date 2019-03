Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Streit um Karnevalsmütze eskaliert

Erfurt (ots)

Gestern Abend kurz nach 22:00 Uhr nahm ein 21-jähriger Deutscher einem 57-jährigen Deutschen die Karnevalsmütze weg. Als der Bestohlene versuchte seine Mütze wiederzuerlangen, schlug ihm der 21-Jährige mit der Faust ins Gesicht. Der Vorfall ereignete sich in der Straßenbahnunterführung am Erfurter Hauptbahnhof. Eine in der Nähe befindliche Streife der Bundespolizei trennte die Beiden und nahm den 21-Jährigen in Gewahrsam. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 57-Jährige bekam seine Mütze wieder, der in Erfurt wohnende 21-Jährige eine Anzeige wegen Räuberischen Diebstahls.

