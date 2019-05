Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: ++ Neu Wulmstorf - Brennender Kühltransporter ++++ Stelle -Fahrt unter Drogeneinfluss ++

++ Neu Wulmstorf ++ (ots)

++ Neu Wulmstorf - Brennender Kühltransporter ++ In der Nacht zu Montag geriet in Neu Wulmstorf in der Lessingstraße ein Kühltransporter aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden weitere fünf geparkte PKW beschädigt. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

++ Stelle -Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Am späten Sonntagabend fiel einer Streife ein PKW VW Passat auf und wurde kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35- jährige Fahrzeugführer und Alkoholeinfluss stand. Weiterhin räumte er im Laufe des Gespräches den Konsum von Marihuana ein. Der Fahrzeugführer wurde einer Blutprobe unterzogen und ihm die Weiterfahrt untersagt.

