Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seevetal - Brachland angezündet ++ Buchholz - PKW an zwei Tagen zwei Mal beschädigt

Landkreis Harburg (ots)

Seevetal - Brachland angezündet

Die Polizei Seevetal sucht Zeugen zu zwei Bränden am Dienstagabend. In der Straße Höhenweg bemerkte ein Anwohner gegen 21:30 Uhr Flammen von einem brachliegenden Grundstück. Dort brannte auf etwa 50 qm der Boden. Der Mann informierte sofort die Feuerwehr. Als er dann näher an die Brandstelle ging, sah er in etwa 50 m Entfernung ein weiteres Feuer. Hier brannte auf etwa 20 qm Gras. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Derzeit gehen die Ermittler von einem absichtlichen Inbrandsetzen aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04105-6200 an die Polizei Seevetal zu wenden.

Buchholz - PKW an zwei Tagen zwei Mal beschädigt

Erheblichen Sachschaden richteten Unbekannte am Dienstag- und am Mittwochmorgen an einem PKW an. Dieser war in der Märchenstraße in Buchholz geparkt. Die Täter bewarfen das Fahrzeug an beiden Tagen mit Steinen. Dadurch entstand am BMW ein Schaden von etwa 4000 Euro. Warum der Wagen Ziel zweier Angriffe geworden ist, ermittelt jetzt die Polizei Buchholz. Diese bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 04181-2850 zu melden.

