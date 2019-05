Polizei Essen

POL-E: Essen: Seniorin überweist mehrfach Geld an Betrüger

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr-Holthausen: Eine 75-Jährige ist in den vergangenen Wochen wiederholt Opfer von Trickbetrügern geworden. In der Zeit vom 17. April bis zum 21. Mai wurde die Seniorin mehrfach von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als Mitarbeiterin eines Finanzdienstleisters ausgab. Unter unterschiedlichen Vorwänden brachte sie die Essenerin dazu, Geld ins Ausland zu überweisen. Die Frau sprach akzent- und dialektfrei Deutsch und wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Am Dienstag, 21. Mai, erzählte die Seniorin einem Bank-Mitarbeiter von den Anrufen und Überweisungen. Der Banker informierte daraufhin die Polizei. Vor allem ältere Menschen geraten immer wieder ins Visier von Trickbetrügern. Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Senioren aus und bringen sie so um ihr Erspartes. Die Polizei warnt davor, Fremden am Telefon Informationen zu geben oder auf deren Anweisungen zu hören. Seien Sie misstrauisch und hinterfragen Sie ungewöhnliche Anrufe! Im Zweifel legen Sie auf und informieren Sie die Polizei! /bw

