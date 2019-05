Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Senior fährt beim Abbiegen gegen Laterne

Essen (ots)

45468 Mh.-Speldorf: Am Montag, 20. Mai, wurde auf der Kreuzung Saarner Straße/Duisburger Straße ein 85-jähriger VW-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Senior wollte von der Saarner Straße nach links in die Duisburger Straße abbiegen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne fuhr. Der 85-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3300 Euro. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell