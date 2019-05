Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter raubt Jugendliche aus

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Gestern Nachmittag (20.05., 15:50 Uhr) ist eine 14-Jährige in einem Waldstück an der Liboristraße ausgeraubt worden.

Die Jugendliche ging mit ihrem Hund auf einem Trampelpfad spazieren, als ihr ein circa 16-Jähriger auffiel, der mit seinem Messer an einem Baum schnitzte. Weil ihr diese Beobachtung merkwürdig vorkam, rannte sie ein Stück weiter. Dort band sie ihren Hund an einen Baum und holte ihr Handy aus der Tasche, um ihre Freundin anzurufen. In der Zwischenzeit war der Unbekannte von hinten auf sie zugerannt. Er umklammerte die 14-Jährige und versuchte sie zu Boden zu drücken. Eine 33-jährige Spaziergängerin hörte das Mädchen um Hilfe schreien und eilte herbei. Der Unbekannte entriss der 14-Jährigen daraufhin das Handy und floh vermutlich in Richtung Röckenstraße.

Er soll circa 16 Jahre alt und 165 bis 170 cm groß sein, dunkle Haare und einen schwarzen Schnäuzer haben. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Jogginghose, weißem T-Shirt und einer schwarzen Lederjacke. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern Nachmittag (20.05.) gegen 15:50 Uhr etwas Auffälliges rund um das Waldstück an der Liboristraße beobachtet haben, sich unter 0201/829-0 zu melden./ SyC

