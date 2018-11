POL-KA: (KA)Karlsruhe - Verkehrsunfall mit unbekannter, getöteter, männlicher Person an der Straßenbahnhaltestelle "Hirtenweg" - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Tödliche Verletzungen zog sich am späten Samstagabend eine bislang unbekannte männliche Person zu, als sie an der Haltestelle Hirtenweg auf die Gleise stürzte und von einer anfahrenden Straßenbahn überrollt wurde. Die aus Hagsfeld in Richtung Stadtmitte Karlsruhe fahrende Straßenbahn hatte an der Haltestelle Hirtenweg bereits angehalten, als eine männliche Person die Haid-und-Neu-Straße am Fußgängerüberweg überquerte und in Richtung Bahnsteig ging. Aus nicht bekannter Ursache kam die Person unmittelbar vor dem Bahnsteig zu Fall und stürzte auf die Gleise, wo sie von der gerade anfahrenden Straßenbahn erfasst wurde. Sie wurde wenige Meter vor sich hergeschoben und vom ersten Drehgestell überrollt. Die Straßenbahn wurde dabei aus dem Gleis gehoben. Die männliche Person erlitt sofort tödliche Verletzungen. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die verstorbene männliche Person führte keinerlei Papiere mit sich. Die Personalien konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Sie wird zwischen 45 bis 65 Jahren alt geschätzt, kurze Haare, etwa 180 cm groß, korpulente Statur (ca. 100 kg), bekleidet mit Jeans, braune Lederjacke und blauen Turnschuhen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und zur bislang unbekannten verstorbenen Person machen können. Sie werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter Tel.-Nr. 0721/944840 zu melden.

