POL-KA: (Karlsruhe) Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Waghäusel (ots) - Leichte Verletzungen erlitt eine 43-jährige Skodafahrerin am Freitagmorgen gegen 07.40 Uhr. Ein Pkw Nissan fuhr auf der Stefanstraße in Richtung Bahnhof Waghäusel. In Höhe der einmündenden Haslacher Straße kam es zur Kollision mit dem einbiegenden Skoda, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstand. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg, Telefonnummer 07256/93290, in Verbindung zu setzen.

Rainer Hesse, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell