Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 17. September 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Sachbeschädigung an PKW

Samstag, 14.09.2019, 08:00 Uhr, bis Montag, 16.09.2019, 10:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende beschädigten unbekannte Täter einen in der Ludwig-Erhard-Straße, Höhe Kleingarten Verein "Immer Grün", einen dort zum Parken abge-stellten VW Lupo. An dem Fahrzeug wurden die Scheibenwischer verbogen, die Antenne beschädigt und der lack zerkratzt. Zur entstandenen Schadenshöhe könne derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Pakete entwendet

Montag, 16.09.2019, gegen 11:30 Uhr

Am Montagvormittag entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei Pakete, die ein Mitarbeiter eines Paketdienstes, auf einem Handkarren abgelegt hatte. Der Mitarbeiter hatte den Karren kurz unbeaufsichtigt gelassen, da er mit einer Auslieferung beschäftigt war. Tatort: Albert-Schweitzer-Straße, Lebenstedt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

