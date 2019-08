Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann wurde im Stadion schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am gestrigen Samstag (17.08.2019) besuchte ein 79 jähriger Mann aus Krefeld das Fußballspiel des KFC Uerdingen im Stadion in Düsseldorf. Kurz vor Spielende, gegen 15:40 Uhr, stand der 79 Jährige von seinem Sitzplatz auf, um das Stadion vorzeitig zu verlassen. In dem Augenblick spürte er einen heftigen Stoß in seinem Rücken und fiel die Treppe herunter. Nach ersten Untersuchungen im Krankenhaus erlitt der Mann dabei eine Becken- bzw. Oberschenkelhalsfraktur. Der Vorfall hat sich im Block 7, in der vierte Reihe des Düsseldorfer Stadions ereignet. Die Polizei Krefeld erbittet Hinweise zu dem Vorfall unter 02151/6340

