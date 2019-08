Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Vereinsheim

Täter lösen Alarm aus

Emmerich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (04. August 2019) gegen 4:30 Uhr wollten sich unbekannte Täter Zugang zum Vereinsheim eines Sportclubs an der Straße Am Stadion verschaffen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Dabei lösten sie jedoch einen Alarm aus, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich 02822 7830. (cs)

