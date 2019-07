Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Trickdiebstahl

Lengerich (ots)

Am Widumweg bekam eine ältere Dame am Donnerstagvormittag (04.07.2019) ungemeldeten Besuch von zwei cirka 30 Jahre alten Männern. Unter dem Vorwand, im Keller Leitungen reparieren zu müssen, verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude. Die Geschädigte begleitete nun einen der Beiden in den Keller. Schließlich gingen sie wieder nach oben, wobei es ihr Begleiter sehr eilig hatte. In dem Moment als die Frau das Erdgeschoss erreichte, sah sie den zweiten Mann noch die Treppe aus dem Obergeschoss herunterkommen. Beide Männer verließen fluchtartig das Haus. Wie sich herausstellte, waren mehrere Schmuckstücke und ein größerer Bargeldbetrag gestohlen worden. Beschreibungen: 1) Etwa 190 cm groß, blondes Haar, trug einen Anzug 2) Etwa 170 bis 180 cm groß, hatte einen dunklen Bart und eine auffallend dicke Lippe. Er hatte ein eher südländisches Aussehen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu beiden Personen unter Telefon 05481/9337-4515. Sie rät: Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln! Schauen Sie sich die Besucher durch den Türspion oder das Fenster zunächst genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Werden Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie an der Haustür in ein längeres Gespräch verwickeln! Lassen Sie keine fremde Person in ihre Wohnung. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen genau. Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben. Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, mit deutlichen Ansprachen. Rufen Sie- wenn Personen Sie hören könnten- um Hilfe! Sprechen Sie sich mit ihren Nachbarn ab, damit Sie sich in derartigen Situationen gegenseitig helfen und unterstützen können.

