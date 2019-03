Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Wohnungseinbrecher gefasst

Gestern ist es in Norderstedt zu einem Wohnungseinbruch gekommen, bei dem die Polizei den Täter, aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit mit einem Zeugen, unmittelbar nach der Tat festnehmen konnte.

Um 13:30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es aktuell in der Straße Am Hange zu einem Wohnungseinbruch kam. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und umgehend den Notruf der Polizei gewählt. Während des Telefonats beobachtete der Zeuge weiterhin das Haus und teilte der Polizei mit, dass der Täter die rückwärtige Terrassentür aufgebrochen hatte und sich nun in dem Einfamilienhaus befand. Nach kurzer Zeit verließ der Täter das Haus wieder und flüchtete in Richtung Feldweg / Tannenallee. Auch diesen wichtigen Hinweis über die Fluchtrichtung gab der Zeuge an die Polizei weiter.

In der Zwischenzeit waren bereits mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Norderstedt und des Polizeireviers Kaltenkirchen auf dem Weg zu dem Tatort. Aufgrund der guten Täterbeschreibung und der bekannten Fluchtrichtung stellten sich die Beamten taktisch so auf, dass eine weitere Flucht des Täters nicht unbemerkt geblieben wäre. Bei einer Absuche der betroffenen Grundstücke entdeckten zwei Beamte schließlich den Täter, der sich auf den Bauch liegend neben einem Carport versteckt hielt. Im Anschluss fanden die Beamten auch das Tatwerkzeug, welches der Täter, ein 39-jähriger Rumäne, auf seinen Fluchtweg zurückgelassen hatte.

Die Beamten nahmen den Rumänen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde gegen ihn heute ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, so dass der Täter jetzt einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wird.

