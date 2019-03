Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Polizeidirektion Bad Segeberg veröffentlicht heute den Verkehrssicherheitsbericht (VSB) für das Jahr 2018. Neben einem Auszug aus dem in dem Bericht vollständig abgebildeten Vorwort ist dieser Medieninformation der Link zu dem im Internet abgelegten VSB 2018 zu entnehmen.

In dem diesjährigen Verkehrssicherheitsbericht der Polizeidirektion Bad Segeberg sind Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Verkehrsunfall auf den Straßen der Landkreise Pinneberg und Segeberg sowie der Gemeinde Tangstedt im Kreis Stormarn aus dem Jahr 2018 enthalten.

Im Jahr 2018 hat sich der Trend der Vorjahre der stetigen Steigerung der Gesamtanzahl der Verkehrsunfälle in der Polizeidirektion Bad Segeberg erfreulicherweise nicht fortgesetzt. Mit einer Abnahme um 1,4 % weicht die Polizeidirektion Bad Segeberg erheblich vom Trend im Land Schleswig-Holstein (+ 0,7 %) ab. So kam es im abgelaufenen Jahr zu ¬15515 (- 216) Verkehrsunfällen außerhalb der Autobahnen innerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs. Die Gesamtzahl der Verunglückten ist erfreulicherweise um 3,4 % zurückgegangen. 2.793 Personen sind bei Verkehrsunfällen in 2018 verletzt worden (- 98), davon 290 Personen (-¬¬ 11) schwer. Hiermit setzt sich der positive Trend des Jahres 2017 (- 3,8%) fort. Bedauerlicher Weise ist die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Personen nur leicht zurückgegangen. Im Jahr 2018 verloren ¬19 (20) Menschen bei der Teilnahme am Straßenverkehr ihr Leben. Die Zahlen belegen, dass die Polizei mit allen Partnern der Verkehrssicherheitsarbeit auf einem guten Weg ist.

Überwiegend sind Verkehrsunfälle auf menschliches Fehlverhalten zurück zu führen, weil Verkehrsregeln nur eingeschränkt beachtet oder gar bewusst ignoriert werden. Neben den typischen Hauptunfallursachen gibt es eine Vielzahl von Unfällen, deren Ursache im Bereich der Ablenkung des Verkehrsteilnehmers liegt. Wer mit offenen Augen am Straßenverkehr teilnimmt, wird hier auch die Nutzung von Mobiltelefonen als mögliche Ursache ausmachen.

Diesem Umstand hat die Polizeidirektion Bad Segeberg auch im vergangenen Jahr Rechnung getragen und ihre Kontrolltätigkeit in diesem Themenfeld weiter verstärkt. Im Jahr 2018 wurden als Ergebnis dieser gezielten Kontrollen 3645 Ordnungswidrigkeiten-verfahren (2770 in 2017) eingeleitet.

Mittelpunkt unserer repressiven und präventiven Aktivitäten wird auch im Jahr 2019¬• daher neben der Bekämpfung der Ursachen

- "Verkehrsteilnahme unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten" und - "zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit" - erneut die Bekämpfung der Unfallursache "Ablenkung durch Mobiltelefon-Nutzung" bilden.

Hierzu wird die bestehende gute Zusammenarbeit mit den Kreisen Segeberg und Pinneberg sowie vielen anderen Partnern der Verkehrssicherheitsarbeit aus weiteren Behörden und Vereinigungen mit dem Ziel fortgeführt, die Unfallzahlen, und insbesondere die Zahlen der Getöteten und Schwerverletzten weiter zu reduzieren.

Nähere Informationen sind dem aktuellen Verkehrssicherheitsbericht der Polizeidirektion Bad Segeberg unter folgendem Link zu entnehmen:

http://t1p.de/ph2r

