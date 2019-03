Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen

Halstenbek - Umfangreiche Verkehrskontrollen

Bad Segeberg (ots)

In Rellingen und Halstenbek haben die Kollegen des Polizeireviers Rellingen sowie der Polizeistationen Quickborn, Schenefeld und Bönningstedt gestern zwei umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Zeit von 10:00 - 16:30 Uhr kontrollierten die Beamten die Verkehrsteilnehmer in der Gärtnerstraße in Halstenbek und in der Eichenstraße in Rellingen.

Dabei stellten die Beamten bei fast 50 kontrollierten Fahrzeugen eine Vielzahl von Verstößen fest. 15 Fahrer waren nicht angeschnallt, 12 Fahrer benutzten während der Fahrt das Handy, einmal wurde kein Verbandskasten mitgeführt und vier Fahrer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die vier Personen müssen sich jetzt in einem entsprechenden Strafverfahren dafür verantworten.

Des Weiteren nahmen die Beamten einen 31-Jährigen aus Hamburg fest, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl der Verstöße und der Tatsache, dass insbesondere die Bekämpfung der Unfallursache Ablenkung der Verkehrsteilnehmer durch z.B. Handys ein Schwerpunkt der Polizeidirektion Bad Segeberg ist, werden auch weiterhin regelmäßige Kontrollen in dem Bereich durchgeführt.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell