Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Vermeintliches Diebesgut gefunden, Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Segeberg (ots)

Am 09. Dezember 2018 sind auf einem Grundstück in der Straße Am Ochsenzoll in Norderstedt drei Gegenstände gefunden worden.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der oder die Eigentümer bislang nicht ermittelt werden. Aufgrund der Auffindesituation ist es zudem nicht unwahrscheinlich, dass die Gegenstände aus einer Straftat stammen. Daher bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wem sind die Gegenstände bekannt oder wer kann sonstige sachdienliche Angaben dazu machen?

Bei den Gegenständen handelt es sich um ein schwarzes Maniküre- / Pediküreset aus Leder, einen schwarzen Wecker des Herstellers Eurochron und ein blaue Schatulle mit zwei Ohrsteckern von Swarovski.

Hinweise nimmt die Soko Wohnung unter Tel. 04101 / 202-0 entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell