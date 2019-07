Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren/Lienen, Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrern

Ibbenbüren/Lienen (ots)

In Ibbenbüren und in Lienen haben sich am Donnerstagabend (04.07.2019) Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Zweiradfahrer schwer verletzt wurden. Die beiden verletzten Männer wurden zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Um kurz vor 19.00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Ibbenbürener mit seinem E-Bike auf der Alpenstraße in Richtung Laggenbecker Straße. In Höhe der Unfallstelle wollte der Mann dann offensichtlich über eine Absenkung von der Straße auf den Radweg fahren. Dabei stürzte er. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. In Lienen war gegen 21.00 Uhr ein 32-jähriger Fahrradfahrer auf der Lengericher Straße unterwegs. Ein Zeuge sah den Zweiradfahrer in Schlangenlinien in Richtung Lienen fahren. Dabei kam er dann ins Straucheln und stürzte. Bei beiden Fahrern wird geprüft, ob Alkoholgenuss vorlag. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell