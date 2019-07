Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Mittwoch (03.07.2019), zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Rathausstraße/ Hinter der Lake/ Lindenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 10-jähriger Junge aus Greven beabsichtigte mit seinem Longboard bei Grünlicht die Rathausstraße aus Richtung Rathaus kommend in Richtung Krankenhaus zu überqueren. Dabei stürzte er aus noch unbekannter Ursache zu Boden. Ein Pkw, Mercedes, vermutlich aus Richtung Hallenbad kommend, kollidierte mit dem Longboard. Bei dem Sturz wurde der 10-Jährige leicht verletzt und später durch seinen Vater ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Longboard beläuft sich auf etwa 80 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mercedesfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

